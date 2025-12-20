قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف الستار عن سر الطية المفقودة في هاتفها القادم
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة آبل بهدوء على تطوير هاتفها القابل للطي، مع ظهور تسريبات مستمرة تكشف عن مواصفاته، وأحدث هذه التسريبات جاء من Digital Chat Station، الذي ألقى الضوء على بعض التفاصيل الجديدة حول الهاتف.

ووفقا للتسريب، فإن الهدف الرئيسي لـ آبل في هاتفها القابل للطي هو جعل الشاشة “خالية من الطيات المرئية”، أي شخص استخدم هواتف أندرويد القابلة للطي يعرف جيدا سبب أهمية هذه الميزة.

آبل تسعى لجعل آيفون فولد الشاشة خالية من الطيات

حتى بعد عدة أجيال، لا تزال هواتف مثل سلسلة سامسونج Galaxy Z Fold وغيرها من أجهزة أندرويد القابلة للطي تظهر فيها طية واضحة في منتصف الشاشة، غالبا ما يتوقف المستخدمون عن ملاحظتها بعد فترة، لكنها تبقى موجودة.

يقول التسريب إن آبل أحرزت تقدما باستخدام الزجاج المرن فائق النحافة UFG، لكنها لا تزال تواجه تحديات تقنية، وللتغلب على هذه العقبات، يبدو أن الشركة تختبر زجاجا مرنا فائق النحافة بأحجام مختلفة، حيث تلعب هذه الطبقة الزجاجية دورا كبيرا في مدى ظهور الطية مع مرور الوقت.

آبل تسعى لجعل آيفون فولد الشاشة خالية من الطيات

ومن المثير للاهتمام أن التسريب يشير إلى أن شركتين صينيتين تختبران حلول UFG مشابهة لهواتف قابلة للطي ذات فتحات واسعة. 

وإذا تم حل مشكلات سلسلة التوريد، فقد نرى عدة هواتف قابلة للطي تركز على تقليل الطيات تظهر في نفس الفترة، لتتنافس مباشرة مع آبل.

تستخدم العديد من الهواتف القابلة للطي الحالية طبقات بوليمر أو تصميمات مفصلية تقلل الطية لكنها لا تلغيها تماما، خاصة في ظروف إضاءة معينة أو عند عرض ألوان صلبة.

يعد الزجاج المرن فائق النحافة UFG بوعد مظهر أنظف بكثير، لكنه يتطلب تقنيات دقيقة، حيث يجب أن ينحني الزجاج مرارا دون أن يتشقق، بينما يجب أن تتكيف طبقات الشاشة والمفصل مع الحركة دون تكوين نتوء.

من المؤكد أنه سيكون مثيرا للاهتمام متابعة ما ستنجزه آبل مع هاتفها القابل للطي القادم، المتوقع في سبتمبر من العام المقبل.

آبل آيفون فولد سامسونج هواتف قابلة للطي

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

