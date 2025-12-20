قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خرائط آبل تودع ميزة عمرها عشر سنوات.. فيما تستخدم؟

خرائط آبل
خرائط آبل
شيماء عبد المنعم

في خطوة غير معتادة، قامت شركة آبل بإزالة ميزة من تطبيقها Apple Maps بدلا من إضافة ميزات جديدة، وذلك مع إطلاق تحديثات iOS 16 وmacOS 16 Ventura.

الميزة الملغاة كانت الجولات الجوية التلقائية للمدن ضمن وضع 3D Flyover، والتي كانت تتيح لمستخدمي خرائط آبل القيام بجولات افتراضية مصممة مسبقا لأبرز المعالم في المدن الكبرى.

خرائط آبل تلغي ميزة الجولات الجوية التلقائية في المدن مع تحديثات iOS 16 وmacOS Ventura

على سبيل المثال، تضمنت جولة لندن زيارة قصر باكنجهام، دير وستمنستر، برج إليزابيث، جسر البرج، وعجلة لندن، مع عرض رسوم متحركة تظهر المعالم بشكل حي ومتحرك، تمت ملاحظة إزالة الميزة لأول مرة على منتديات آبل في سبتمبر، قبل أن تحظى بتغطية أوسع بعد تقرير موقع MacRumors.

Apple Maps

تجدر الإشارة إلى أن جولات المدن بدأت في 2014 مع iOS 8 وmacOS X Yosemite، وشهدت توسعا كبيرا على مدار العقد الماضي، حيث أضيفت مدن جديدة مع إمكانية القيام بالجولات التلقائية لمعظمها.

وفي عام 2019، أفادت آبل أن Flyover يغطي 350 مدينة، وفي نوفمبر من نفس العام أضيفت مدن مثل بلزن في جمهورية التشيك، ستافنجر في النرويج، ولوسيرن في سويسرا.

لم توضح آبل سبب إزالة الجولات الجوية، لكن غياب الدعاية حول هذا القرار يوحي بعدم شعبية الميزة، كانت متاحة حتى iOS 18، لكن الوثائق الرسمية الخاصة بـ iOS 26 لم تعد تذكرها.

وفي مراجعة لتطبيق خرائط آبل، وصف جوردان مينور ميزة Flyover بأنها أحد أبرز الأسباب لاستخدام المنصة، مشيرا إلى أن طريقة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمدن “مذهلة للغاية".

جدير بالذكر أن شركة آبل أعلنت مؤخرا عن تقديم ميزة جديدة في التحديث القادم iOS 26.3، تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال من جهاز آيفون إلى هواتف أندرويد، من خلال نقل البيانات لاسلكيا بين الأجهزة.

ووفقا لـ آبل، تتيح هذه الميزة نقل البيانات من جهاز آيفون إلى هواتف أندرويد بدون الحاجة إلى استخدام كابلات أو محولات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وراحة.

