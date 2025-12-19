أبل تخطط لتغيير جذري في تصميم iPhone 18 Pro

أفاد تقرير جديد من The Information، بأن أجهزة آيفون القادمة من آبل iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، قد تشهد تغييرا كبيرا في تصميم الواجهة الأمامية، مما يمثل أحد أكبر التحولات في تصميم الآيفون خلال السنوات الأخيرة.

وكانت آبل قد قدمت لأول مرة تصميم النوتش من خلال هاتف iPhone X في 2017، ثم انتقلت إلى تصميم الجزيرة الديناميكية في هواتف iPhone 14 Pro في 2022.

أما سلسلة iPhone 17 الحالية، فهي لا تزال تستخدم قطعا بيضاوي الشكل للكاميرا الأمامية و Face ID، في حين أن الحلول التي تعتمد على التكنولوجيا تحت الشاشة كانت قيد التطوير لبعض الوقت.

ويشير التقرير الأخير إلى أن آبل تخطط لوضع معظم مكونات Face ID تحت شاشة AMOLED، مع ترك قطع صغير فقط للكاميرا الأمامية، وبخلاف الجزيرة الديناميكية المركزية الحالية، من المتوقع أن يتم نقل الكاميرا إلى الزاوية العليا اليسرى للشاشة.

إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فسيعني ذلك أن iPhone 18 Pro سيحصل على تصميم أمامي غير متماثل، وهذا يشكل تحولا كبيرا عن تفضيل آبل المستمر لاستخدام قطع متمركز وتصاميم متوازنة.

وكانت الشائعات السابقة تشير إلى أن آبل قد تكتفي إما بالحفاظ على القطع البيضاوي أو تصغيره أكثر، لذا فإن هذا التوجه الجديد يبدو مغايرا تماما.

ترقية كاميرات آيفون 18

من المتوقع أيضا أن يشهد الجزء الخلفي من الجهاز ترقيات في الكاميرات، يقال إن إحدى الكاميرات الخلفية، على الأرجح المستشعر الرئيسي، ستتضمن فتحة عدسة متغيرة.

هذه التقنية ستسمح للكاميرا بضبط كمية الضوء التي تدخل العدسة بشكل فيزيائي، مما يوفر تحكما أفضل في عمق المجال والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

آيفون قابل للطي

يشير التقرير أيضا إلى آيفون القابل للطي قيد التطوير، ومن المتوقع أن يأتي بشاشة 5.3 بوصة عندما يكون مطويا، وبشاشة أكبر 7.7 بوصة عند فتحه.

وستكون الشاشة المطوية ذات نسبة عرض إلى ارتفاع تقريبا 2:3، بينما ستقترب الشاشة المفتوحة من نسبة 4:3، وهذا يعني أن الجهاز سيكون أقصر عند طيه مقارنة ببعض الهواتف القابلة للطي الموجودة في السوق.

من المتوقع أن يطلق أول آيفون قابل للطي من آبل جنبا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 في سبتمبر 2026.