بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا

نجح النادي الأهلي، في الفوز علي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأظهرت الدقائق الأخيرة حالة من السيطرة من جانب الأهلي حيث قام اللاعبون بتمرير الكرات لاستهلاك الوقت خلال الدقائق الأخيرة.

كما شهدت الدقائق الأخيرة حالة من الإثارة بعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء بعد لمسة يد على أشرف داري مدافع النادي الأهلي، ولكن تدخل الفار ألغى قرار الحكم. لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف ويرفع المارد الأحمر رصيده لثلاث نقاط بينما يبقي سيراميكا بدون نقاط.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بتقدم الأهلي بهدف نظيف عن طريق طاهر محمد طاهر، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

جاء الهدف عن طريق عرضية من الجانب الأيمن أحرزها طاهر برأسية متقنة في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وكاد محمد شريف أن يحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد انفراده بحارس سيراميكا ولكن سددها في جسد محمد بسام وارتطمت بالعارضة.

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقامة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية: سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا