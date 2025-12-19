موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي، في المباراة المقررة يوم الإثنين 22 ديسمبر، حيث تنطلق صفارة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، على أن يخوض المنتخب مبارياته خلال الدور الأول على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

مصر × زيمبابوي: الإثنين 22 ديسمبر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإثنين 22 ديسمبر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة مصر × جنوب أفريقيا: الجمعة 26 ديسمبر – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الجمعة 26 ديسمبر – الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة مصر × أنجولا: الإثنين 29 ديسمبر – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي

خط الدفاع:

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

خط الوسط:

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي

خط الهجوم:

عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في الظهور بصورة قوية خلال البطولة، والمنافسة على استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية، في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من العناصر المحلية والمحترفة.