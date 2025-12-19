الكاف يحدد الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يفيد بالقائمة المُحدَّثة للملاعب المصرية المعتمدة ضمن الفئات من (1 إلى 3)، والتي يحق الاختيار من بينها لاستضافة المسابقات القارية للاتحاد الإفريقي.

وضمت القائمة الملاعب التالية:

استاد القاهرة الدولي، استاد 30 يونيو، استاد السلام بالقاهرة، استاد السويس، استاد برج العرب بالإسكندرية ، واستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما تم اعتماد الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو لاستضافة مباريات الناشئين والكرة النسائية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعمل خلال الفترة المقبلة على اعتماد ملاعب أخرى، عقب استيفائها للمعايير والاشتراطات التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات والبطولات القارية.