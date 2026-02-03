قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وحقيقة التبكير قبل شهر رمضان

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وحقيقة التبكير قبل شهر رمضان
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وحقيقة التبكير قبل شهر رمضان
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 .. تتصدر مواعيد صرف مستحقات العاملين في الدولة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى قطاع عريض من الموظفين في الجهاز الإداري والمصالح الحكومية إلى معرفة الجدول الزمني الدقيق لصرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.

هذا الاهتمام المتزايد يجيء في أعقاب القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل المناسبات الدينية والوطنية المتعاقبة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم التدفقات النقدية للمواطنين بشكل يضمن السيولة اللازمة قبل فترات الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والاحتياجات المعيشية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

تفاصيل قرار وزير المالية بشأن تبكير مواعيد صرف المرتبات

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر الأولى من العام الميلادي الحالي، والتي تشمل يناير وفبراير ومارس لعام 2026، وذلك لفائدة العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.

ووفقًا للقرار الوزاري المعتمد، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءا من يوم 22 فبراير 2026، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.

أما فيما يخص شهر مارس، فقد تقرر بدء الصرف اعتبارا من 18 مارس، على أن تخصص أيام 8 و9 و10 منه لصرف المتأخرات، مع التأكيد على إتاحة كافة المستحقات عبر ماكينات الصرف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قيمة الزيادات الجديدة ومخصصات الأجور في الموازنة العامة

كشفت البيانات الرسمية عن تفاصيل الزيادات الجديدة في منظومة الأجور، حيث تتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه مصري وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

وتتضمن هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به بحد أدنى يبلغ 150 جنيها شهريا، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي المقطوع ليصل إلى قيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة قد خصص مبلغا ضخما يصل إلى نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

جدول الحد الأدنى للأجور للعام الحالي حسب الدرجات الوظيفية

شهدت مستويات الأجور قفزة نوعية بناء على التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وجاءت خارطة الرواتب بعد الزيادة لتبدأ من الدرجة الممتازة التي ارتفعت من 12.200 لتصل إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه، تليها الدرجة العالية التي وصلت إلى 11.800 جنيه بدلا من 10.200 جنيه.

تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

كما ارتفعت رواتب درجة مدير عام لتصل إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه لكل منهما، بينما سجلت الدرجة الثانية 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية 8.000 جنيه بزيادة قدرها 1.300 جنيه.

أما الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، فقد ارتفعت لتصل إلى 7.300 جنيه للرابعة و7.100 جنيه للخامسة والسادسة، وذلك بزيادة مالية مقطوعة قدرها 1.100 جنيه لكل درجة وظيفية منها.

سبل صرف مستحقات شهر فبراير لضمان سهولة الوصول

تتيح وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتجنب حالات التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما توفر فروع البريد المصري بمختلف المحافظات خدمات الصرف، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي توفر حلولا تقنية سريعة وآمنة.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وتناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة إدارية لضمان انسيابية عملية الصرف وتقليل الضغط على المنظومة الإلكترونية خلال الأيام الآتية.

موعد صرف مرتبات فبراير موعد صرف مرتبات فبراير 2026 حقيقة تبكير مرتبات فبراير قبل رمضان جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 قرار وزير المالية بتبكير المرتبات زيادة المرتبات 2026 المعلمين والأطباء أماكن صرف مرتبات الحكومة في فبراير علاوة دورية 2026 للموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

جهاز صغير يسجل كلام

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

Supernatural

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

مجموعة

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد