مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ويليه عيد الفطر المبارك، بدأت الاستفسارات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن مواعيد صرف مرتبات شهرى فبراير ومارس 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى فبراير ومارس 2026، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حتى يتسنى للأسر الوفاء باحتياجاتها الازمة المرتبطة بشهر رمضان 2026.

حقيقة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان

مع تزامن موعد صرف الرواتب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026.

ووفقًا لقرار رسمى صادر عن وزارة المالية، تقرر بالفعل تقديم موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلًا من يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك تخفيفًا للأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة قبل حلول الشهر الكريم.

المالية: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس

أكدت وزارة المالي، إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة العاملين بعدم التزاحم، نظرًا لاستمرار إتاحة المستحقات فى أى وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات فبراير 2026

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع تخصيص أيام إضافية لمن لم يتمكن من الصرف في المواعيد الأولى.

وتشمل هذه المواعيد جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الـ66، بما في ذلك المعلمين والعاملين في الجهات التابعة، كما تم تخصيص أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بينما يمكن للموظفين الذين لم يصرفوا في المواعيد الأولى الاستفادة من أيام 26 و27 و28 فبراير.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2026

يبدأ صرف المرتبات يوم 18 مارس 2026.

كما يبدأ صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس 2026

أماكن صرف مرتبات فبراير ومارس 2026

توفر وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات لضمان السلاسة وتجنب الازدحام، منها:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك ومنظومة الدفع الإلكتروني.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الحكومية.

ـ البريد المصري في جميع المحافظات.

ـ المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي المعتمدة.