قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
14 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
رحلات مخفضة بالقطار الكهربائي لنقل 3000 شاب إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صرف مرتبات شهر فبراير 2026
صرف مرتبات شهر فبراير 2026
خالد يوسف

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ويليه عيد الفطر المبارك، بدأت الاستفسارات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، عن مواعيد صرف مرتبات شهرى فبراير ومارس 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى فبراير ومارس 2026، بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حتى يتسنى للأسر الوفاء باحتياجاتها الازمة المرتبطة بشهر رمضان 2026.

حقيقة صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان

مع تزامن موعد صرف الرواتب مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026.

ووفقًا لقرار رسمى صادر عن وزارة المالية، تقرر بالفعل تقديم موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدلًا من يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك تخفيفًا للأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة قبل حلول الشهر الكريم.

المالية: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس

أكدت وزارة المالي، إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مناشدة العاملين بعدم التزاحم، نظرًا لاستمرار إتاحة المستحقات فى أى وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات فبراير 2026

تبدأ وزارة المالية، في صرف مرتبات فبراير 2026 اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 فبراير، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع تخصيص أيام إضافية لمن لم يتمكن من الصرف في المواعيد الأولى.

وتشمل هذه المواعيد جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الـ66، بما في ذلك المعلمين والعاملين في الجهات التابعة، كما تم تخصيص أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، بينما يمكن للموظفين الذين لم يصرفوا في المواعيد الأولى الاستفادة من أيام 26 و27 و28 فبراير.

مواعيد صرف مرتبات مارس 2026

يبدأ صرف المرتبات يوم 18 مارس 2026.
كما يبدأ صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس 2026

أماكن صرف مرتبات فبراير ومارس 2026

توفر وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات لضمان السلاسة وتجنب الازدحام، منها:

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك ومنظومة الدفع الإلكتروني.

ـ فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الحكومية.

ـ البريد المصري في جميع المحافظات.

ـ المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي المعتمدة.

مرتبات العاملين بالدولة صرف مرتبات العاملين صرف مرتبات مارس 2026 وزارة المالية مرتبات شهر فبراير شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

النائب أحمد شعبان

عضو الشيووخ: البرلمان والحكومة لا يجب أن ينتظرا توجيهات الرئيس للتحرك في القضايا المصيرية

عادل اللمعي، عضو مجلس النواب

برلماني: رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي يجسد ثقلها السياسي في القارة

النائبة عبير عطا الله

برلمانية: رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي تعكس ثقل "الجمهورية الجديدة"

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد