الحج والعمرة توقف التعاقد مع 1,800 وكالة سفر خارجية لقصور مستوى الأداء

أعلنت وزارة الحج والعمرة إيقاف التعاقدات القائمة مع نحو 1,800 وكالة سفر خارجية عاملة في مجال العمرة، من إجمالي قرابة 5,800 وكالة، وذلك على خلفية رصد قصور في مستوى الأداء وضعف جودة الخدمات، وفقًا لنتائج التقييم الدوري المعتمد، منحت الوزارة الوكالات الموقوفة مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها واستيفاء المعايير المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يقتصر على تعليق إصدار التأشيرات الجديدة فقط، دون المساس بالمعتمرين الحاصلين على تأشيرات سارية أو أصحاب الحجوزات القائمة، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات لهم دون أي تغيير.

وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام التصنيف ومؤشرات الأداء يُعد ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وحماية حقوق المعتمرين.

في السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة، مع استمرار تطبيق آليات الرقابة والتقييم لتعزيز موثوقية منظومة العمرة.