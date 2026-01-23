قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم أزهري: أجر الصدقة أفضل من العمرة

البهى عمرو

يسعى الجميع خلال شهر شعبان، لعمل الكثير من الأعمال الصالحة، والاستعداد لـ شهر رمضان المبارك، وأنه بعد ارتفاع سعر رحلات العمرة يسأل البعض هل التصدق بالأموال أفضل أم الذهاب لأداء العمرة.

وأكد الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن العمرة في شهر رمضان تكون أصعب من الحج، والكثير من المسلمين يحرصون على أداء العمرة في شهر رمضان.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " أصعب سؤال" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان طوال حياته، وأنه اعتمر 4 مرات في حياته.

وأوضح أن الصدقة أجرها أفضل من أداء العمرة، موضحًا أن المسلم يجمع الأموال من أجل أن يذهب للعمرة، على الرغم من وجود بعض المسلمين يحتاجون لـ الصدقة.

ولفت إلى أن الصدقة أهم من العمرة، وأن من يساعد فتاة يتيمة على الزواج وشراء الأجهزة المنزلية، أو من يدفع أموال لغارمة وتخرج من الحبس، يكون أجرها أفضل من الذهاب لأداء العمرة التي تتكلف الكثير من الأموال.

وأشار إلى أن العمرة سنة، لكن الصدقة فرض، وأن الإنسان عند الوفاة يندم لعدم التقدم بالصدقات، ولذلك نطالب الجميع بالكثر من الصدقات، وأن هذا هو فقه الأولويات.

وتابع :" اتحدث في هذا الأمر عن فقه الأولويات، ولذلك الصدقة تكون أفضل من أداء العمرة، وأن الشخص عليه أن يحج مرة واحدة في العمر".

