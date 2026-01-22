قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي
جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي
إيمان طلعت

 بدأت جامعة الأزهر تحت رعاية الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في تشغيل المرحلة الأولى لأول برنامج للوحدات الطبية المتنقلة؛ بهدف تقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين في المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية المتطورة.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودعمها المتواصل لجهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز دور الجامعات في خدمة وتنمية المجتمع، وبناء الإنسان ودعم جميع المبادرات الرئاسية، وبدعم كامل من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيه الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن القوافل الطبية التي تسيرها الجامعة من خلال وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بمركز التميز الدولي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في جميع المبادرات الرئاسية؛ حيث تعمل في مناطق تفتقر إلى التجهيزات الطبية الضرورية لإجراء الفحوصات والعمليات المتخصصة.

وبيَّن صديق أن المرضى في تلك المناطق يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى المراكز الطبية الكبرى بعواصم المحافظات، الأمر الذي دفع مركز التميز الدولي إلى وضع خطة متكاملة تستهدف نقل الخدمة الطبية إلى المريض في موقعه، وبجودة تضاهي ما يُقدم داخل المستشفيات الجامعية.

وأشار صديق إلى أن "المرحلة الأولى" من الوحدات الطبية المتنقلة تتكون من أربع سيارات طبية مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة تم من خلال تبرع إحدى الشركات الإماراتية لصالح وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية بالمركز.

ومن جانبه أضاف الدكتور ياسر حلمي، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن الوحدات الطبية المتنقلة تتضمن وحدات متخصصة في طب وجراحة العيون، تحتوي على جميع التجهيزات اللازمة للكشف والتشخيص وإجراء التدخلات الجراحية، إلى جانب وحدة للكشف المبكر عن أورام الثدي مدعمة بجهاز مامو جرافي وأجهزة أشعة متنقلة لاكتشاف الأورام، فضلًا عن تزويد الوحدات بأجهزة الفحص بالموجات فوق الصوتية، ومن بينها جهاز الإيكو للقلب، ووحدة رابعة عبارة عن معمل تحاليل طبية متنقلة قادرة على إجراء مختلف التحاليل الطبية واستخراج النتائج في أقصر وقت ممكن، وأضاف أن الوحدات تشمل أيضًا صيدلية متنقلة مجهزة لنقل وتخزين وصرف الأدوية وفقًا لمعايير جودة وسلامة التخزين، بما يضمن وصول الدواء إلى المرضى بصورة آمنة وفعّالة في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سناء أحمد محمد، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب البنات بدمياط مدير وحدة الدعم المستمر والإغاثة الإنسانية، أن الوحدات الطبية المتنقلة يمكنها أيضا المشاركة في تقديم الدعم الطبي العاجل في حالات الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، من خلال انتقالها مصحوبة بفرق طبية متكاملة ومدربة من كوادر جامعة الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف التخصصات؛ للوصول إلى مواقع الأزمات، والإسهام بفاعلية في إقامة مستشفى ميداني وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في مناطق الكوارث، كما أضافت أن المرحلة الثانية التي يجري التخطيط لتنفيذها هي التوسع في الوحدات المتنقلة لتنويع قدرات خدمات المستشفى الميداني المتكامل للتدخلات الجراحية الدقيقة.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد بعد نهاية «ميدتيرم»: أقرب عمل لقلبي ولم أكن أتخيل الوصول للتوب 1 ومليار مشاهدة

واما

مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد وولولا جفان.. نجوم مهرجان عيد الحب في نويبع|شاهد

نادين نجيم

ما بنحط على الرف.. نسرين ظواهرة تكشف عن سبب تأجيل مسلسل نادين نجيم

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

