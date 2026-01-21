قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قبل أداء العمرة بأسبوعين.. نصائح للحفاظ على صحتك

منار عبد العظيم

مع موسم العمرة والاختلاط الكبير بين المعتمرين، تعتبر الوقاية المبكرة من الفيروسات التنفسية ضرورة صحية ملحة. 

وفي موسم العمرة هذا العام، وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين المسافرين إلى السعودية، داعيًا إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة في هذه الفترة. 

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الإصابات بالإنفلونزا في مصر، وسط تفاوت نوعية الفيروسات بين الدول.

انتشار الفيروسات التنفسية في مصر والسعودية

أكد الدكتور شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" أن الفيروسات التنفسية منتشرة بكثرة في مصر، وأن معظم الإصابات الحالية تكون من نوع H1N1، وفق ما أبلغه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة.

وأوضح أن الفيروسات المنتشرة في السعودية تختلف عن تلك الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الفيروس السائد هناك هو إنفلونزا A H3N2، وهو ما يستدعي اهتمام المسافرين بالحماية المبكرة.

توصية قبل أداء العمرة

وجه العميد السابق لمعهد القلب القومي نصيحة مهمة لكل المواطنين الذين ينوون السفر لأداء العمرة، قائلاً:"يُفضل قبل السفر بأسبوعين الحصول على لقاح الإنفلونزا الخاص بالفيروس المنتشر في السعودية لضمان الوقاية والحماية."

وأضاف أن الالتزام بهذه الخطوة يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة أثناء أداء المناسك، خاصة في ظل الاختلاط الكبير بين المعتمرين.

أهمية اللقاحات في الوقاية

وأشار الدكتور شعبان إلى أن اللقاحات المتوفرة في مصر تلعب دورًا مهمًا في تخفيف أعراض الفيروسات التنفسية، حتى وإن لم تمنع الإصابة بالكامل.
ولذلك شدد على ضرورة حصول الجميع على التطعيمات، خصوصًا المسافرين وكبار السن، لتجنب المضاعفات والأعراض الشديدة التي قد تنتج عن هذه العدوى.

نصائح للعمرة نصائح قبل الذهاب إلى العمرة إنفلونزا A H3N2

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية
اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
