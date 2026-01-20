محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أثار مقطع فيديو متداول للفنان محمد سعد حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حديث عفوي عن أداء العمرة، خلال تواجده في حفل توزيع جوائز Joy Awards.

ويظهر في الفيديو الفنان السعودي حسن عسيري برفقة محمد سعد، حيث اقترح عسيري التوجه معًا إلى المدينة المنورة، ليرد محمد سعد قائلًا: «يلا نعمل عمرة… هي المدينة زيارة بس؟»، وهو ما دفع عسيري للتعليق ضاحكًا وتصحيح المعلومة، مؤكدًا أن العمرة تُؤدَّى في مكة المكرمة، بينما تكون الزيارة في المدينة المنورة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي