بميزات تصوير وقدرة شحن جبارة .. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد

أثار هاتف OnePlus 15 إعجاب الكثيرين بأدائه وعمر بطاريته، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يُبقي المستخدمين و المسربين متشوقين للمزيد، فهو الكاميرات فبعد إنهاء شراكتها مع هاسيلبلاد.

خفّضت OnePlus من جودة الكاميرات في هاتفها الرائد الأخير، ولكن قد يتمكن خليفته من تغيير هذا الوضع.

مواصفات هاتف OnePlus 16

مواصفات هاتف OnePlus 16

بحسب التسلايبات من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus الرائد القادم، والذي يُرجح أن يكون OnePlus 16، بكاميرا رئيسية محسّنة. ووفقًا لمنشور المسرب على موقع X، قد يضم الهاتف الرائد المزعوم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، ما يمثل نقلة نوعية مقارنةً بمستشعر 50 ميجابكسل الموجود في OnePlus 15.

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل إحداهما قد تكون مستشعرًا فائق الاتساع، والأخرى قد توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x وعلى الرغم أن التسريبات لم تذكر حجم المستشعر الخاص بالفتحة، فليس من الواضح على الفور ما إذا كان المستشعران الآخران سيمثلان ترقية أم تراجعًا عن المستشعر الحالي.

إذا قامت الشركة بتحسين أحجام المستشعرات فقد يكون هاتف OnePlus 16 هو الأفضل في نظام الكاميرا في هاتف OnePlus الرائد على الإطلاق وإذا نظرت إلى الهواتف الصينية الرائدة الأخرى مثل Vivo X300 Pro و Find X9 Pro، فكلاهما يحتوي على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل مقترن بعدسة تقريب بيريسكوب تتيح تقريبًا بصريًا عاليًا.

تتميز الكاميرات الرئيسية والواسعة للغاية في هذه الهواتف بمستشعرات بدقة 50 ميجابكسل.