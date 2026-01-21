قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
بميزات تصوير وقدرة شحن جبارة .. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف ون بلس
هاتف ون بلس
لمياء الياسين

أثار هاتف OnePlus 15 إعجاب الكثيرين بأدائه وعمر بطاريته، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يُبقي المستخدمين و المسربين متشوقين للمزيد، فهو الكاميرات فبعد إنهاء شراكتها مع هاسيلبلاد.

 خفّضت OnePlus من جودة الكاميرات في هاتفها الرائد الأخير، ولكن قد يتمكن خليفته من تغيير هذا الوضع.

مواصفات هاتف OnePlus 16

مواصفات هاتف OnePlus 16

بحسب التسلايبات من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus الرائد القادم، والذي يُرجح أن يكون OnePlus 16، بكاميرا رئيسية محسّنة. ووفقًا لمنشور المسرب على موقع X، قد يضم الهاتف الرائد المزعوم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، ما يمثل نقلة نوعية مقارنةً بمستشعر 50 ميجابكسل الموجود في OnePlus 15.

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل إحداهما قد تكون مستشعرًا فائق الاتساع، والأخرى قد توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x وعلى الرغم أن التسريبات لم تذكر حجم المستشعر الخاص بالفتحة، فليس من الواضح على الفور ما إذا كان المستشعران الآخران سيمثلان ترقية أم تراجعًا عن المستشعر الحالي.
إذا قامت الشركة بتحسين أحجام المستشعرات فقد يكون هاتف OnePlus 16 هو الأفضل في نظام الكاميرا في هاتف OnePlus الرائد على الإطلاق وإذا نظرت إلى الهواتف الصينية الرائدة الأخرى مثل Vivo X300 Pro و Find X9 Pro، فكلاهما يحتوي على مستشعر بدقة 200 ميجابكسل مقترن بعدسة تقريب بيريسكوب تتيح تقريبًا بصريًا عاليًا.

تتميز الكاميرات الرئيسية والواسعة للغاية في هذه الهواتف بمستشعرات بدقة 50 ميجابكسل. 

OnePlus 16 مستشعر 50 ميجابكسل Vivo X300 Pro Find X9 Pro

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

