بميزات ثورية .. "ون بلس" تكشف عن هاتفين وجهاز لوحي

طرحت شركة ون بلس هاتفها OnePlus 15 في عدة أسواق عالمية، إلا أن غياب هاتف OnePlus 15R كان ملحوظًا وقد أكدت الشركة الآن موعد إطلاقه ومن المقرر إطلاقه في 17 ديسمبر، كما ستكشف ون بلس عن جهازها اللوحي Pad Go 2 وساعة Watch Lite الذكية في نفس الحدث.

سيتم إطلاق OnePlus 15R و Pad Go 2 و Watch Lite في 17 ديسمبر

سيُطرح هاتف OnePlus 15R لأول مرة كنموذج اقتصادي ضمن سلسلة OnePlus 15. وقد يعتمد على هاتف OnePlus Ace 6T المزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، والمتوقع إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.

يتميز هاتف 15R بإطار مسطح ووحدة كاميرا مثبتة بزاوية 45 درجة في الزاوية العلوية اليسرى

كشفت تقارير عن هاتف OnePlus Ace 6T أنه سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.83 بوصة ودقة 1.5K وتردد 165 هرتز، ومستشعر بصمة بصري، وبطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة.

يمكن أن تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

من المرجح أن يتضمن إعداد الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يأتي مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

OnePlus Pad Go 2 و OnePlus Watch Lite

سيتوفر جهاز OnePlus Pad Go 2 باللونين الأسود الداكن والأرجواني كما سيدعم الجهاز قلم Pad Go 2 Stylo للكتابة والرسم. يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية واحدة، وهو مصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط للعمل أو الدراسة.

تهدف ساعة OnePlus Watch Lite إلى توفير ميزات اللياقة البدنية والصحة الأساسية بسعر مناسب.