قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية .. "ون بلس" تكشف عن هاتفين وجهاز لوحي

هواتف ون بلس
هواتف ون بلس
لمياء الياسين

طرحت شركة ون بلس هاتفها OnePlus 15 في عدة أسواق عالمية، إلا أن غياب هاتف OnePlus 15R كان ملحوظًا وقد أكدت الشركة الآن موعد إطلاقه ومن المقرر إطلاقه في 17 ديسمبر، كما ستكشف ون بلس عن جهازها اللوحي Pad Go 2 وساعة Watch Lite الذكية في نفس الحدث.

هواتف وان بلس

 تصميم هاتف OnePlus 15R
 

سيتم إطلاق OnePlus 15R و Pad Go 2 و Watch Lite في 17 ديسمبر
سيُطرح هاتف OnePlus 15R لأول مرة كنموذج اقتصادي ضمن سلسلة OnePlus 15. وقد يعتمد على هاتف OnePlus Ace 6T المزود بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، والمتوقع إطلاقه في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.
يتميز هاتف 15R بإطار مسطح ووحدة كاميرا مثبتة بزاوية 45 درجة في الزاوية العلوية اليسرى
كشفت تقارير عن هاتف OnePlus Ace 6T أنه سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.83 بوصة ودقة 1.5K وتردد 165 هرتز، ومستشعر بصمة بصري، وبطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة. 

يمكن أن تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت.

من المرجح أن يتضمن إعداد الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يأتي مزودًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

OnePlus Pad Go 2 و OnePlus Watch Lite

سيتوفر جهاز OnePlus Pad Go 2 باللونين الأسود الداكن والأرجواني كما سيدعم الجهاز قلم Pad Go 2 Stylo للكتابة والرسم. يتميز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية واحدة، وهو مصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط للعمل أو الدراسة.

تهدف ساعة OnePlus Watch Lite إلى توفير ميزات اللياقة البدنية والصحة الأساسية بسعر مناسب.

هاتف OnePlus 15R ون بلس ساعة Watch Lite ساعة Watch Lite الذكية ميزات اللياقة البدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

رئيس لجنة انتخابية يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في مدرسة النصر بالمطرية .. شاهد

الانتخابات في السيدة زينب

ساعة على انتهاء التصويت.. لجان السيدة زينب تواصل استقبال الناخبين

مجلس الشيوخ

عمر الغنيمي: وعي المصريين يسقط ادعاءات الإخوان ويُفشل حملاتهم ضد الانتخابات

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد