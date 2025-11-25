قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
أسماء عبد الحفيظ

أصبح التفكير الزائد أو الـ Overthinking من أكثر المشكلات النفسية انتشارًا، خاصة بين الشباب والنساء. ومع ضغط الحياة ووسائل التواصل، أصبح العقل في حالة “تشغيل دائم”.

 المشكلة أن التفكير الزائد لا يقدم حلولًا… بل يسحب الطاقة ويسبب القلق والتوتر. 

في هذا المقال سنتعرف على أسبابه، وكيف يؤثر على صحتك، وأفضل طرق لإيقافه فورًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو التفكير الزائد؟

هو تكرار نفس الفكرة في العقل عشرات المرات دون الوصول لنتيجة.
أمثلة:

ماذا لو فشلت؟

ماذا لو كنت مخطئة؟

ماذا سيقول الناس؟

التفكير الزائد يجعل العقل يتنبأ بأسوأ السيناريوهات ويضخم الأمور.

كيف يؤثر على نفسيتك؟

يسبب أرقًا وصعوبة في النوم

يخلق مشاعر خوف وقلق

يقلل القدرة على التركيز

يرهق الدماغ ويمنع اتخاذ القرارات

يزيد ضربات القلب والتوتر

أسباب التفكير الزائد

الخوف من الفشل

ضغط المجتمع

نقص الثقة بالنفس

تجارب سابقة مؤلمة

الإفراط في مقارنة نفسك بالآخرين

7 طرق فعّالة لإيقاف التفكير الزائد

1. قاعدة الـ 5 دقائق

إذا وجدتِ نفسك تفكرين في شيء بلا نهاية… امنحيه 5 دقائق فقط، وبعدها توقفي فورًا.

2. كتابة مخاوفك على الورق

الكتابة تفرغ العقل وتخفف التوتر.

3. تحديد أسوأ سيناريو

اسألي نفسك: ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ ستجدين أن الأمر أبسط بكثير مما تتخيلين.

4. التركيز على الأشياء التي يمكنك التحكم بها

ما لا يمكنك تغييره… لا يستحق طاقتك.

5. تقليل وقت استخدام السوشيال ميديا

المقارنة المستمرة أكبر محفز للتفكير الزائد.

6. ممارسة التأمل والتنفس

3 دقائق فقط يوميًا تقلل نشاط الدماغ وتخفف التوتر فورًا.

7. الانشغال بفعل شيء بسيط

مثل المشي، ترتيب مكانك، أو سماع موسيقى هادئة.

التفكير الزائد Overthinking المشكلات النفسية ما هو التفكير الزائد

