بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز MatePad Edge كأول جهاز لوحي 2 في 1 من هواوي يعمل بنظام HarmonyOS في 25 نوفمبر ورغم أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل الجهاز بعد، إلا أنه من المتوقع أن يضم معالج Kirin 9 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 24 جيجابايت .

قبيل الإطلاق، نشر مُسرب على ويبو، قائمةً مُفصّلةً بمواصفات الجهاز اللوحي وميزاته. إليكم ما نعرفه.

مواصفات هواوي ميت باد إيدج



يتميز جهاز MatePad Edge بشاشة كبيرة مقاس 14.2 بوصة بدقة 3120 × 2080 ومعدل تحديث 120 هرتز وبهيكل أنيق بسمك 6.85 مم ووزن 780 جرامًا.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة إلى جسم تبلغ 94%، مما يعني حواف رفيعة بشكل لا يصدق في جميع الأنحاء.

يتميز جهاز MatePad Edge أيضًا بكاميرا فائقة الكفاءة. الكاميرا الخلفية مزودة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في وحدة صغيرة جدًا بدون نتوء بارز.

تُروّج هواوي لجهاز Edge والذي يجمع بين الجهاز اللوحي والحاسوب الشخصي، ويعمل بنظام HarmonyOS والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن نظام التشغيل، بحسب التقارير، يدعم أكثر من 300,000 تطبيق أصلي، بالإضافة إلى 13,000 تطبيق ويندوز عبر طبقات التوافق.

ويشير المصدر إلى أن الجهاز اللوحي يمكنه التشغيل مباشرة في بيئة Windows، ويدعم DirectX 11، ويقدم ميزات مثل عرض شاشة HarmonyOS، ووضع توسيع Windows، والقدرة على وضع اختصارات تطبيقات Windows مباشرة على الشاشة الرئيسية لـ HarmonyOS.

للألعاب، ووفقا للتسريبات يعد جهاز MatePad Edge قادر على تشغيل ألعاب مثل Warcraft وRed Alert 2 بسلاسة. كما ستوفر هواوي لوحة مفاتيح وقلمًا قابلين للفصل، مُصممين خصيصًا للمحترفين الذين يرغبون في تجربة جهاز لوحي هجينة.