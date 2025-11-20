قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في جهاز MatePad Edge كأول جهاز لوحي 2 في 1 من هواوي يعمل بنظام HarmonyOS في 25 نوفمبر  ورغم أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل الجهاز بعد، إلا أنه من المتوقع أن يضم معالج Kirin 9 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 24 جيجابايت .

قبيل الإطلاق، نشر مُسرب على ويبو،  قائمةً مُفصّلةً بمواصفات الجهاز اللوحي وميزاته. إليكم ما نعرفه.

مواصفات هواوي ميت باد إيدج
 

يتميز جهاز MatePad Edge بشاشة كبيرة مقاس 14.2 بوصة بدقة 3120 × 2080 ومعدل تحديث 120 هرتز وبهيكل أنيق بسمك 6.85 مم ووزن 780 جرامًا.

ويأتي الجهاز اللوحي بشاشة إلى جسم تبلغ 94%، مما يعني حواف رفيعة بشكل لا يصدق في جميع الأنحاء.

يتميز جهاز MatePad Edge أيضًا بكاميرا فائقة الكفاءة. الكاميرا الخلفية مزودة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في وحدة صغيرة جدًا بدون نتوء بارز.
تُروّج هواوي لجهاز Edge والذي يجمع بين الجهاز اللوحي والحاسوب الشخصي، ويعمل بنظام HarmonyOS والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن نظام التشغيل، بحسب التقارير، يدعم أكثر من 300,000 تطبيق أصلي، بالإضافة إلى 13,000 تطبيق ويندوز عبر طبقات التوافق.

ويشير المصدر إلى أن الجهاز اللوحي يمكنه التشغيل مباشرة في بيئة Windows، ويدعم DirectX 11، ويقدم ميزات مثل عرض شاشة HarmonyOS، ووضع توسيع Windows، والقدرة على وضع اختصارات تطبيقات Windows مباشرة على الشاشة الرئيسية لـ HarmonyOS.
للألعاب، ووفقا للتسريبات يعد جهاز MatePad Edge قادر على تشغيل ألعاب مثل Warcraft وRed Alert 2 بسلاسة. كما ستوفر هواوي لوحة مفاتيح وقلمًا قابلين للفصل، مُصممين خصيصًا للمحترفين الذين يرغبون في تجربة جهاز لوحي هجينة.

جهاز لوحي جهاز MatePad Edge ذاكرة وصول عشوائي الكاميرا الخلفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

