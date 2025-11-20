بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

تستعد شركة سامسونج لإطلاق مجموعة من الأجهزة اللوحية الاقتصادية وقد أكدت الشركة للتو موعد إطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد، والذي سيُطرح لأول مرة في الأسبوع المقبل.

ولكن هذا الطراز قد طُرح عالميًا بالفعل وإليكم أهم مواصفات الجهاز

إطلاق Samsung Galaxy Tab A11

أكدت سامسونج أن جهاز Galaxy Tab A11 سيصل إلى السوق الهندية الأسبوع المقبل، ومن المقرر إطلاقه في 28 نوفمبر 2025.

يأتي هذا الإصدار بعد أن طرحت الشركة الجهاز اللوحي الاقتصادي عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر .

للتذكير، طرحت سامسونج جهاز Galaxy Tab A11 في السوق الهندية في سبتمبر الماضي، لذا سنحصل على الطراز الأكبر حجمًا قريبًا.



Samsung Galaxy Tab A11

سامسونج جالاكسي تاب A11 بلس

يتميز جهاز Galaxy Tab A11+ بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 11 بوصة بدقة WUXGA (1920×1200) ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر منفذ microSD. يعمل هذا الطراز بنظام تشغيل Android 16 المستند إلى واجهة One UI 8 المُخصصة. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية كبيرة بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط.

من حيث المواصفات، يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. ومن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ صوت 3.5 ملم، وتقنية WiFi 5، وبلوتوث 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ودعم اختياري لشبكات الجيل الخامس. أعلنت سامسونج عن جهاز Galaxy Tab A11+ باللونين الرمادي والفضي.