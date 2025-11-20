قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق

جهاز Galaxy Tab A11
جهاز Galaxy Tab A11
لمياء الياسين

تستعد شركة سامسونج لإطلاق مجموعة من الأجهزة اللوحية الاقتصادية وقد أكدت الشركة للتو موعد إطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد، والذي سيُطرح لأول مرة في  الأسبوع المقبل.

 ولكن هذا الطراز قد طُرح عالميًا بالفعل وإليكم أهم مواصفات الجهاز

 إطلاق Samsung Galaxy Tab A11

أكدت سامسونج أن جهاز Galaxy Tab A11 سيصل إلى السوق الهندية الأسبوع المقبل، ومن المقرر إطلاقه في 28 نوفمبر 2025.

 يأتي هذا الإصدار بعد أن طرحت الشركة الجهاز اللوحي الاقتصادي عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر . 

للتذكير، طرحت سامسونج جهاز Galaxy Tab A11 في السوق الهندية في سبتمبر الماضي، لذا سنحصل على الطراز الأكبر حجمًا قريبًا.
 

Samsung Galaxy Tab A11

سامسونج جالاكسي تاب A11 بلس

 يتميز جهاز Galaxy Tab A11+ بشاشة LCD عالية الدقة مقاس 11 بوصة بدقة WUXGA (1920×1200) ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7300 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر منفذ microSD. يعمل هذا الطراز بنظام تشغيل Android 16 المستند إلى واجهة One UI 8 المُخصصة. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية كبيرة بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط.

من حيث المواصفات، يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تضم ​​الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. ومن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ صوت 3.5 ملم، وتقنية WiFi 5، وبلوتوث 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ودعم اختياري لشبكات الجيل الخامس. أعلنت سامسونج عن جهاز Galaxy Tab A11+ باللونين الرمادي والفضي.

الأجهزة اللوحية الأجهزة اللوحية الاقتصادية شركة سامسونج إطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجهاز اللوحي الجهاز اللوحي الاقتصادي السوق الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد