سامسونج تطلق تابلت Galaxy Tab A11+.. بترقيات في الأداء والشحن والشاشة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab A11+، وهو يعد النسخة المطورة من Galaxy Tab A11 الذي كشف عنه في وقت سابق من هذا العام، وجاء الإطلاق الأول للجهاز في عدد من الأسواق العالمية، على أن يتوسع طرحه عالميا خلال الأسابيع المقبلة.

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A11+

يأتي تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab A11+ بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 11 بوصة بدقة WUXGA تبلغ 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، لتوفير تجربة أكثر سلاسة أثناء التمرير واللعب ومشاهدة الفيديوهات.

يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 الذي يقدم أداء أفضل في المعالجة المركزية والرسومات مقارنة بمعالج Unisoc في النسخة السابقة، كما يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يعمل الجهاز بواجهة One UI 8 المبنية على نظام أندرويد 16، مع التزام سامسونج بسياسة التحديثات الطويلة المدى، حيث سيحصل الجهاز على سبع سنوات من ترقيات نظام أندرويد وتحديثات الأمان، أي حتى إصدار Android 23، كما يدعم تكامل خدمات Google Gemini للذكاء الاصطناعي.

يضم تابلت سامسونج Galaxy Tab A11+، كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مزودة بخاصية التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل محسنة لمكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية بسعة 7040 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهي ترقية ملحوظة مقارنة بقدرة 15 وات في الطراز الأساسي، وتتيح حتى 15 ساعة من تشغيل الفيديو المتواصل.

يأتي تابلت Galaxy Tab A11+ مزودا بأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، إلى جانب منفذ سماعات 3.5 ملم، وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3 وGPS، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G في بعض الطرازات.

يتوفر تابلت سامسونج Galaxy Tab A11+، باللونين الرمادي والفضي، وجاءت الأسعار في المملكة المتحدة على النحو التالي:

- بسعة 128 جيجابايت (إصدار Wi-Fi): بسعر 249 جنيها إسترلينيا

- بسعة 256 جيجابايت (إصدار Wi-Fi): بسعر 299 جنيها إسترلينيا

- بسعة 128 جيجابايت (إصدار 5G): بسعر 299 جنيها إسترلينيا

- بسعة 256 جيجابايت (إصدار 5G): بسعر 349 جنيها إسترلينيا

ويتوقع أن يتم طرح الجهاز في مزيد من الأسواق العالمية قريبا، ليعزز موقع سامسونج في فئة الأجهزة اللوحية المتوسطة التي تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

