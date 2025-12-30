وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن مصر ستتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2028م.

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي ببرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزيتنا لتنظيم بطولة كاس أمم افريقيا 2028م.

وأضاف: سنتقدم بملف إلى الاتحاد الافريقي كاف من أجل إقامة بطولة كأس أمم افريقيا 2028 في مصر.

وتابع: كملاعب وبنية تحتية لدينا كل شيء مؤهل من اجل إقامة أمم افريقيا ٢٠٢٨، وجاهزون ليس فقط لاستضافة أمم افريقيا 2028 بل لاستضافة كأس العالم أيضا.

وواصل: نحترم كل الدول الأفريقية، ولكن مصر هي الأجهز لاستضافة النسخة الاستثنائية 2028 من بطولة أمم أفريقيا وأخطرنا اتحاد الكرة بجاهزية الدولة لاستضافة أمم أفريقيا.