أزمة فنية تواجه أحمد عبدالرؤوف قبل مواجهة الزمالك مع الاتحاد في كأس عاصمة مصر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أزمة قوية فنيا في الزمالك

يواجه فريق الزمالك أزمة قوية قبل مواجهة الاتحاد السكندري حيث يغيب نبيل عماد دونجا، ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.

ويحاول أحمد عبدالرؤوف تجهز البديل من العناصر الشابة للمشاركة في المباراة في نفس المركز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.