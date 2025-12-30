وائل القباني: مجلس الزمالك هو السبب الحقيقي في أزمة أرض ٦ أكتوبر



انتقد وائل القباني نجم الكرة المصرية السابق، الوضع الحالي داخل نادي الزمالك



وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: مفيش اي نظام في نادي الزمالك ولا اي احترافية، ومجلس الزمالك يشير بشكل خاطئ، ومجلس الزمالك لم يفي بوعوده

واضاف: تشعر ان نادي الزمالك يسير بشكل منفرد

الناس داخل الزمالك تشعر بالحزن بسبب الانتقادات ولكن لا يسيروا بشكل صحيح

وواصل: مجلس الزمالك لا يعمل باحترافية وهذا سبب في المديونيات والحديث عن ارض نادي ٦ اكتوبر سببه مجلس ادارة نادي الزمالك

واختتم: مجلس الزمالك في جزر منعزلة والحلول صعبة في الوقت الحالي

