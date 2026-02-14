أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي تزرع حقول ألغام وتعرقل جهود السلام في أوكرانيا.

وقال سيارتو على خلفية الإعلان عن مقتل هن اثنين مجريين من إقليم زاكارباتيا: "لسوء الحظ، يتوجب علي كل يوم الإبلاغ عن ضحايا مجريين جدد وجدد في زاكارباتيا. لقد حان الوقت لوضع حد لهذه الحرب".

وأشار وزير الخارجية المجري إلى أنه : "يجب على بروكسل أن توقف أخيرا عملها في إنشاء حقول الألغام الموجهة ضد جهود السلام الأمريكية".

وكشف الوزير المجري أن حصيلة القتلى من المجريين في إقليم زاكارباتيا نتيجة النزاع الأوكراني تقترب من المائة، مشيرا إلى أن العديد منهم كانوا يحملون الجنسية الهنغارية إلى جانب الأوكرانية، وأن حكومة بودابست تقدم دعما ماليا لعائلات الضحايا.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشفه، في نهاية يناير، عن مقتل مجري آخر من زاكارباتيا نتيجة "إجراءات عنيفة من قبل السلطات المحلية التي جندته قسراً لإرساله إلى الجبهة". وفي يوليو 2025، توفي مجري آخر في المستشفى إثر تعرضه للضرب داخل مركز تجنيد أوكراني.

