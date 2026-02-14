أبو العلا : تجاهل عقوبة جماهير الأهلي يثير الشكوك حول الحياد

شنّ محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على قرار رابطة الأندية بعدم توقيع أي عقوبات على جماهير النادي الأهلي، رغم ما تردد عن وجود تجاوزات واضحة خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي، مؤكدًا أن الأمر يعكس حالة من عدم الحياد في تطبيق اللوائح داخل الدوري المصري.

وخلال ظهوره عبر برنامج “زملكاوي” على قناة نادي الزمالك، أوضح أبو العلا أن الحديث في الحلقة السابقة كان قد تطرق إلى ملف عقوبات الجماهير الخارجة عن النص، خاصة بعد انتشار فيديوهات عديدة توثق ألفاظًا خارجة وسبابًا من بعض الجماهير، مشيرًا إلى أن المفاجأة كانت في صدور قرار رسمي بعدم توقيع عقوبة على جمهور الأهلي رغم وضوح ما حدث.

وأكد أبو العلا أن تجاهل تطبيق اللوائح بشكل متساوٍ بين الأندية يخلق حالة من الإحباط داخل الوسط الرياضي، ويبعث برسائل سلبية لبقية الفرق، خاصة عندما تشعر أندية عديدة أن هناك من يتم التعامل معه بطريقة مختلفة عن الآخرين.

وأضاف أن استمرار هذه الصورة يسيء لشكل المسابقة ويزيد من حالة الجدل التي تلاحق رابطة الأندية، لافتًا إلى أن الرابطة تضع نفسها دائمًا في دائرة البلبلة نتيجة قراراتها المتكررة التي تثير علامات استفهام.

وشدد أبو العلا على أن المشكلة ليست في العقوبة نفسها فقط، بل في غياب العدالة في تنفيذها، معتبرًا أن ما يحدث يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول معايير الرابطة في التعامل مع الملفات الحساسة داخل الكرة المصرية.

وفي ختام تصريحاته، وجه أبو العلا رسالة مباشرة لرابطة الأندية مطالبًا إياها بالالتزام بالعدل، قائلاً: “استقيموا يرحمكم الله”.