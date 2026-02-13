رابطة الأندية تعلن عقوبات مؤجلات الجولتين 12 و14 في الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المباريات المؤجلة من الجولة 12 والجولة 14، طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي

المباراة المؤجلة من الجولة الـ12

مباراة إنبي وبيراميدز

- إيقاف الليثي مختار علي محمود مدير شئون اللاعبين لفريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف أحمد عصام إسماعيل محمود محلل أداء فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف أحمد عاطف السيد محمد لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

المباريات المؤجلة من الجولة الـ14

مباراة الأهلي والإسماعيلي

- إيقاف محمد شكري جابر خليل، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف طاهر محمد أحمد طاهر، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري ووادي دجلة

- إيقاف عمر ممدوح إبراهيم محمد الساعي لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- إيقاف سيف محمد إبراهيم سليمان داود، مدرب مساعد فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف عبد الرحمن محمد أحمد عبده، أخصائي تأهيل فريق المصري ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

- توقيع غرامة مالية على النادي المصري قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

- إيقاف سيف تقا، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.