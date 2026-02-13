قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تحذيرات عاجلة من تدهور مستوى الرؤية وتغير حالة الطقس| تفاصيل

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان ، تأثر عدد من المناطق بغطاء كثيف من الأتربة نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن الأتربة الكثيفة تمتد على طول السواحل الشمالية الغربية، وتشمل مناطق الإسكندرية، العلمين، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، والسلوم، إضافة إلى شمال الوجه البحري وأجزاء من سيناء، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

وأضافت أن الرمال المثارة ما زالت تؤثر على المناطق الداخلية، ولكن بدرجات أقل حدة مقارنة بالمناطق الساحلية، مع استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الحالة الجوية عبر صور الأقمار الصناعية ومحطات الرصد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، والالتزام بتعليمات المرور، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة قدر الإمكان لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت الأرصاد استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية، على أن يتم إصدار تحديثات دورية وفقًا لتطورات الموقف حفاظًا على سلامة المواطنين.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأتربة الكثيفة السواحل الشمالية

