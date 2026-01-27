قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
رياضة

رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة طلب حسام حسن بإلغاء الدوري من أجل المنتخب

أحمد دياب
أحمد دياب
إسراء أشرف

حسم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول ما تردد عن مطالبة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإلغاء مسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لكأس العالم، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح دياب، في تصريحات لقناة أون سبورت، أن جدول الدوري تم إعداده منذ انطلاق الموسم بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة، وبما يحقق التوازن بين انتظام المسابقة المحلية ومتطلبات المنتخب خلال الفترات الدولية.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات عُقدت قبل بداية الموسم ضمته مع مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، تم خلالها الاتفاق على عدد الجولات وتوقيتها بما يتناسب مع مواعيد تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب بطولة أمم أفريقيا نفسها، وهو ما تم الالتزام به منذ البداية.

وفيما يتعلق بما أثير حول رغبة حسام حسن في الحصول على فترة إعداد أطول، أكد دياب أن المدير الفني طلب بالفعل زيادة عدد أيام التجهيز، وهو أمر تعمل الرابطة على توفيره، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بالدوري أو إلغائه أو تعديل نظامه، سواء فيما يخص الهبوط أو أي بنود تنظيمية أخرى.

وأضاف رئيس الرابطة أن التواصل قائم بشكل مستمر مع الجهاز الفني للمنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة، وأن أي تعديلات تتعلق بفترات الإعداد تتم دراستها بعناية دون الإخلال بجدول الدوري المعتمد مسبقًا.

وشدد دياب على أن الرابطة ملتزمة بتنفيذ الخطة الموضوعة منذ بداية الموسم، بهدف خدمة الكرة المصرية ودعم المنتخب الوطني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأندية وسير المنافسة بشكل منتظم.

كما أكد أن طلب زيادة فترة إعداد المنتخب حق مشروع للجهاز الفني، وتعمل الرابطة على تلبيته في حدود الإمكانيات المتاحة، دون التأثير على استمرارية المسابقة المحلية.

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة لم تتلق أي ترتيبات أو خطط تخص المنتخب الذي شارك في بطولة كأس العرب، وهو ما يفسر عدم وجود تنسيق مماثل في تلك الفترة.

أحمد دياب رئيس الرابطة رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية المحترفة حسام حسن منتخب مصر الدوري المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

