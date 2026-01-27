رئيس رابطة الأندية يكشف حقيقة طلب حسام حسن بإلغاء الدوري من أجل المنتخب

حسم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل المثار حول ما تردد عن مطالبة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بإلغاء مسابقة الدوري المصري من أجل الاستعداد لكأس العالم، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح دياب، في تصريحات لقناة أون سبورت، أن جدول الدوري تم إعداده منذ انطلاق الموسم بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة، وبما يحقق التوازن بين انتظام المسابقة المحلية ومتطلبات المنتخب خلال الفترات الدولية.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات عُقدت قبل بداية الموسم ضمته مع مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب، تم خلالها الاتفاق على عدد الجولات وتوقيتها بما يتناسب مع مواعيد تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، إلى جانب بطولة أمم أفريقيا نفسها، وهو ما تم الالتزام به منذ البداية.

وفيما يتعلق بما أثير حول رغبة حسام حسن في الحصول على فترة إعداد أطول، أكد دياب أن المدير الفني طلب بالفعل زيادة عدد أيام التجهيز، وهو أمر تعمل الرابطة على توفيره، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بالدوري أو إلغائه أو تعديل نظامه، سواء فيما يخص الهبوط أو أي بنود تنظيمية أخرى.

وأضاف رئيس الرابطة أن التواصل قائم بشكل مستمر مع الجهاز الفني للمنتخب ومسؤولي اتحاد الكرة، وأن أي تعديلات تتعلق بفترات الإعداد تتم دراستها بعناية دون الإخلال بجدول الدوري المعتمد مسبقًا.

وشدد دياب على أن الرابطة ملتزمة بتنفيذ الخطة الموضوعة منذ بداية الموسم، بهدف خدمة الكرة المصرية ودعم المنتخب الوطني، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأندية وسير المنافسة بشكل منتظم.

كما أكد أن طلب زيادة فترة إعداد المنتخب حق مشروع للجهاز الفني، وتعمل الرابطة على تلبيته في حدود الإمكانيات المتاحة، دون التأثير على استمرارية المسابقة المحلية.

واختتم دياب تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة لم تتلق أي ترتيبات أو خطط تخص المنتخب الذي شارك في بطولة كأس العرب، وهو ما يفسر عدم وجود تنسيق مماثل في تلك الفترة.