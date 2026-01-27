قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
رياضة

6 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة بالدوري.. اليوم

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة تشهد استبعادات فنية

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، حيث قرر المدير الفني خروج كل من الحارس محمد سيحا، وأحمد عبد القادر، وأشرف داري، ويوسف بلعمري، في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

إصابات وبرامج تأهيل

كما غاب عن القائمة محمد شريف، بسبب مواصلته البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، فيما استُبعد عمرو الجزار لعدم الجاهزية، عقب عودته مؤخرًا من إصابة عضلية حالت دون لحاقه بالمباراة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة جمعها من 12 مباراة، بينما يتواجد فريق وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 14 مباراة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

الدنماركي ييس توروب النادي الأهلي الأهلي وادي دجلة بطولة الدوري الممتاز الدوري الممتاز

