6 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة بالدوري.. اليوم

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة تشهد استبعادات فنية

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، حيث قرر المدير الفني خروج كل من الحارس محمد سيحا، وأحمد عبد القادر، وأشرف داري، ويوسف بلعمري، في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة.

إصابات وبرامج تأهيل

كما غاب عن القائمة محمد شريف، بسبب مواصلته البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، فيما استُبعد عمرو الجزار لعدم الجاهزية، عقب عودته مؤخرًا من إصابة عضلية حالت دون لحاقه بالمباراة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة جمعها من 12 مباراة، بينما يتواجد فريق وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعدما خاض 14 مباراة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.