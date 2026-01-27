قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري

الأهلي
الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في اختبار لا يخلو من الحسابات الفنية والمعنوية بعد عودة المسابقة المحلية من التوقف الأخير.

ويدخل الأهلي اللقاء وسط رغبة واضحة في تصحيح المسار المحلي واستثمار الفوز القاري الذي حققه الفريق مؤخرا فيما يسعى وادي دجلة لمواصلة ظهوره القوي هذا الموسم وتأكيد تواجده بين الكبار.

وبين طموحات الفريقين تبرز أربعة عوامل أساسية يبحث عنها الأهلي في مواجهة اليوم:

استعادة نغمة الانتصارات محليا

يسعى الأهلي إلى إنهاء حالة التعثر التي لازمته قبل توقف الدوري بعدما اكتفى بالتعادل في مباراتين متتاليتين أمام المصري وبتروجت وهو ما أفقده بعض النقاط في سباق القمة.

وتمثل مواجهة دجلة فرصة حقيقية لعودة الانتصارات المحلية وإعادة الثقة للفريق قبل الدخول في مرحلة أكثر ضغطا.

مواصلة الاقتراب من القمة

يدرك الجهاز الفني أن أي تعثر جديد قد يعقد مهمة المنافسة على لقب الدوري في ظل الصراع القوي مع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المتصدر إلى جانب الزمالك. 

لذلك يضع الأهلي نصب عينيه ضرورة حصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه ضمن دائرة المنافسة وعدم السماح بتوسيع الفارق.

اختبار الصفقات الجديدة

تحمل المباراة أهمية خاصة على مستوى تقييم العناصر المنضمة حديثا بعدما ظهر مروان عثمان وأحمد عيد خلال المواجهة الإفريقية الأخيرة بينما يترقب الجهاز الفني الدفع بعناصر أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي لمنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للاندماج بما يخدم الفريق على المدى القريب في ظل تلاحم المباريات.

دفعة معنوية قبل رحلة تنزانيا

يمثل لقاء وادي دجلة بروفة مهمة قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا حيث يأمل الجهاز الفني في الخروج بانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية ويعزز حالة الاستقرار الفني داخل الفريق قبل المباراة الافريقية المهمة .

وحرص الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الأهلي خلال الأيام الماضية على تجهيز كافة اللاعبين لاسيما العناصر الجديدة التى تم الاعلان عنها وهم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة واحمد عيد من المصري وشارك الثنائى فى المباراة الافريقة الأخيرة فيما يتم تجهيز الثنائى الآخر المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي السابق وعمرو الجزار وغابا عن مباراة يانج افريكانز لعدم الجاهزية والخضوع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزهما بشكل قوى .

وشهدت تدرييات الأهلي التى اختتمها مساء أمس بملعب مختار التتش بفرع النادي حالة من التركيز الشديد بين كافة اللاعبين من اجل الحصول على ثقة الجهاز الفنى والدخول فى التشكيل الاساسى للمباراة .. كما حرص توروب على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى سيعتمد عليها خلال المباراة .

وحرص توروب مع باقى أعضاء الجهاز الفنى على متابعة عدد من المباريات الخاصة بوادى دجلة فى الفترة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق الدجلاوي وهو ما استعرضه توروب من خلال الفيديو فى المحاضرة الفنية للاعبين من أجل تعريف دور كل لاعب داخل الملعب وفقا للنقاط التى تم تحديدها من مباريات وادى دجلة .

وطالب توروب لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات محليا وقاريا من اجل الحفاظ على المنافسة على بطولة الدوري عدم فقدان أى نقاط فى المرحلة الحالية خاصة فى ظل المنافسة القوية من جانب بيراميدز الذى يتواجد فى المركز الثانى خلف المتصدر سيراميكا كليوباترا الذى خاض عدد مباريات أكبر حتى الان بالاضافة الى الزمالك .. وكان الأهلي قد أهدر نقاط قبل توقف المسابقة قبل بطولة الامم الافريقية بعد تعادله مع المصري وبتروجت .

وفي المقابل يدخل وادي دجلة المواجهة بطموحات كبيرة تحت قيادة محمد الشيخ الذي يسعى لاستغلال الحالة الجيدة لفريقه هذا الموسم والظهور بشكل قوي أمام الأهلي في مباراة يراها فرصة حقيقية لإثبات شخصية الفريق وقدرته على مقارعة الكبار.

الأهلي وادي دجلة الدوري الممتاز الدوري ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تعلن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الهند

معبد الكرنك

كنوز الأقصر.. تفاصيل جديدة عن الاكتشاف الأثري الجديد بالكرنك

صورة ارشيفية

المعدن الأصفر يقفز بقوة مع بداية العام.. نصائح عاجلة من شعبة الذهب

بالصور

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف
أكلات بنعملها يوميًا وبتسرّق الفيتامينات من الجسم بدون ما نعرف

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد