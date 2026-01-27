مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة أمام وادي دجلة في الخامسة مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز في اختبار لا يخلو من الحسابات الفنية والمعنوية بعد عودة المسابقة المحلية من التوقف الأخير.

ويدخل الأهلي اللقاء وسط رغبة واضحة في تصحيح المسار المحلي واستثمار الفوز القاري الذي حققه الفريق مؤخرا فيما يسعى وادي دجلة لمواصلة ظهوره القوي هذا الموسم وتأكيد تواجده بين الكبار.

وبين طموحات الفريقين تبرز أربعة عوامل أساسية يبحث عنها الأهلي في مواجهة اليوم:

استعادة نغمة الانتصارات محليا

يسعى الأهلي إلى إنهاء حالة التعثر التي لازمته قبل توقف الدوري بعدما اكتفى بالتعادل في مباراتين متتاليتين أمام المصري وبتروجت وهو ما أفقده بعض النقاط في سباق القمة.

وتمثل مواجهة دجلة فرصة حقيقية لعودة الانتصارات المحلية وإعادة الثقة للفريق قبل الدخول في مرحلة أكثر ضغطا.

مواصلة الاقتراب من القمة

يدرك الجهاز الفني أن أي تعثر جديد قد يعقد مهمة المنافسة على لقب الدوري في ظل الصراع القوي مع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا المتصدر إلى جانب الزمالك.

لذلك يضع الأهلي نصب عينيه ضرورة حصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه ضمن دائرة المنافسة وعدم السماح بتوسيع الفارق.

اختبار الصفقات الجديدة

تحمل المباراة أهمية خاصة على مستوى تقييم العناصر المنضمة حديثا بعدما ظهر مروان عثمان وأحمد عيد خلال المواجهة الإفريقية الأخيرة بينما يترقب الجهاز الفني الدفع بعناصر أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي لمنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للاندماج بما يخدم الفريق على المدى القريب في ظل تلاحم المباريات.

دفعة معنوية قبل رحلة تنزانيا

يمثل لقاء وادي دجلة بروفة مهمة قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا حيث يأمل الجهاز الفني في الخروج بانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية ويعزز حالة الاستقرار الفني داخل الفريق قبل المباراة الافريقية المهمة .

وحرص الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الأهلي خلال الأيام الماضية على تجهيز كافة اللاعبين لاسيما العناصر الجديدة التى تم الاعلان عنها وهم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة واحمد عيد من المصري وشارك الثنائى فى المباراة الافريقة الأخيرة فيما يتم تجهيز الثنائى الآخر المغربي يوسف بلعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي السابق وعمرو الجزار وغابا عن مباراة يانج افريكانز لعدم الجاهزية والخضوع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزهما بشكل قوى .

وشهدت تدرييات الأهلي التى اختتمها مساء أمس بملعب مختار التتش بفرع النادي حالة من التركيز الشديد بين كافة اللاعبين من اجل الحصول على ثقة الجهاز الفنى والدخول فى التشكيل الاساسى للمباراة .. كما حرص توروب على تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى سيعتمد عليها خلال المباراة .

وحرص توروب مع باقى أعضاء الجهاز الفنى على متابعة عدد من المباريات الخاصة بوادى دجلة فى الفترة الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق الدجلاوي وهو ما استعرضه توروب من خلال الفيديو فى المحاضرة الفنية للاعبين من أجل تعريف دور كل لاعب داخل الملعب وفقا للنقاط التى تم تحديدها من مباريات وادى دجلة .

وطالب توروب لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات محليا وقاريا من اجل الحفاظ على المنافسة على بطولة الدوري عدم فقدان أى نقاط فى المرحلة الحالية خاصة فى ظل المنافسة القوية من جانب بيراميدز الذى يتواجد فى المركز الثانى خلف المتصدر سيراميكا كليوباترا الذى خاض عدد مباريات أكبر حتى الان بالاضافة الى الزمالك .. وكان الأهلي قد أهدر نقاط قبل توقف المسابقة قبل بطولة الامم الافريقية بعد تعادله مع المصري وبتروجت .

وفي المقابل يدخل وادي دجلة المواجهة بطموحات كبيرة تحت قيادة محمد الشيخ الذي يسعى لاستغلال الحالة الجيدة لفريقه هذا الموسم والظهور بشكل قوي أمام الأهلي في مباراة يراها فرصة حقيقية لإثبات شخصية الفريق وقدرته على مقارعة الكبار.