محسن صالح ينتقد إدارة الأهلي بسبب التفريط في جراديشار

انتقد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، قرار إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيل أحد نجوم الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، معتبرًا أن القرار لم يكن موفقًا من الناحية الفنية.



وقال محسن صالح، في تصريحات لبرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة «النهار»، إن التفريط في لاعب بحجم جراديشار رغم عدم توفر بديل مناسب له يمثل خطأ واضحًا، مشيرًا إلى أن اللاعب كان من الأفضل تجهيزه ومنحه الفرصة الكاملة بدلًا من إبعاده عن التشكيل الأساسي لصالح لاعب حديث الانضمام.



وأوضح أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبًا على الحالة النفسية للاعب، وقد تنعكس على أدائه داخل الملعب، خاصة عندما يشعر بعدم التقدير أو الثقة.

وأضاف رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي أن جراديشار قدم مستوى جيدًا منذ انضمامه، ونجح في تسجيل وصناعة الأهداف، مؤكدًا أن الإدارة كان يجب أن تتمسك به وتستفيد من إمكانياته الفنية.



وأشار إلى أن الجهاز الفني أخطأ بعدم الدفع باللاعب منذ البداية، موضحًا أنه لو حصل على فرصة المشاركة الأساسية، لكان الوضع مختلفًا، إلا أن الفرصة ضاعت مع مرور الوقت.

يُذكر أن جراديشار شارك بديلًا في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.