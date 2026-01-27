قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد: إمام عاشور أفضل من هيثم حسن.. ورحيل وسام أبو علي أضر الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
يارا أمين

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، رؤيته الفنية لعدد من الملفات المهمة داخل الكرة المصرية، وعلى رأسها تقييم بعض اللاعبين المرتبطين بالنادي الأهلي

وقال ضياء، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": إنه تابع اللاعب هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، مؤكدًا أنه لاعب جيد، لكنه شدد على أن إمام عاشور يتفوق عليه فنيًا بفارق كبير، من حيث التأثير داخل الملعب والقدرات الفنية الشاملة.

وتطرق ضياء السيد إلى ملف العروض الاحترافية، مشيرًا إلى أنه في حال تلقي الأهلي عرضًا بقيمة 15 مليون دولار لضم أحد لاعبيه المؤثرين، فعلى النادي رفضه، نظرًا لصعوبة تعويض العناصر الأساسية، مستشهدًا بموقفه السابق الرافض لرحيل وسام أبو علي، وهو ما أثبتت الأيام صحته بعد تأثر الفريق الواضح برحيل اللاعب.

وأشار إلى أن الأهلي دفع ثمن الاستغناء عن وسام أبو علي، في ظل عدم القدرة على إيجاد بديل بنفس الكفاءة، ما انعكس على الأداء الهجومي للفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد ضياء السيد أن ماكوينا، لاعب وسط ماميلودي صن داونز، أفضل من محمد علي بن رمضان، مشرًا إلى أن الأهلي لم يستفد من بن رمضان بالشكل الأمثل حتى الآن، موضحًا أن اللاعب تألق في مباراة وحيدة أمام بورتو، لكنه لم يتم توظيفه بصورة صحيحة داخل منظومة الفريق.

كما تطرق إلى ملف المهاجمين، مؤكدًا أن العراقي مهند علي لاعب جيد، لكنه لا يتناسب مع أسلوب لعب الأهلي، مشددًا على أن استمرار جراديشار يُعد خيارًا أفضل، خاصة بعد تقديمه مباريات بمستوى مميز.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بمطالبة وليد صلاح الدين والجهاز الفني بعقد جلسة خاصة مع جراديشار، من أجل منحه الثقة الكاملة، مؤكدًا أن الدعم النفسي والفني قد يساعده على تقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

ضياء السيد منتخب مصر الأهلي cbc وسام أبو علي إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

صورة ارشيفية

شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

عبد الحليم حافظ

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

الصورة المفبركة لـ محمد صبحي

حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

ترشيحاتنا

الزمالك

نجم جديد يقترب من مغادرة نادي الزمالك بعد ناصر ماهر.. من هو؟

فرح الكحلوت

بنصف عين ونصف جسد.. الفلسطينية فرح الكحلوت تواجه الحياة بمعاناة كاملة

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

بالصور

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد