بين الإنقاذ والصدارة.. الأهلي والزمالك على صفيح ساخن أمام دجلة وبتروجت

أكد المحلل الرياضي محمود إسماعيل، أن مواجهتي الأهلي مع وادي دجلة والزمالك مع بتروجت بالدوري المصري الممتاز، من المباريات الصعبة لقطبي الكرة المصرية.

وأشار إسماعيل عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إلى أن دجلة وبتروجت يقدمان كرة ممتعة، ما يجعل مواجهتهما للفرق الكبرى أكثر تحديًا.

وأكد أن دجلة، بقيادة المدرب محمد الشيخ، يتميز باللعب بأسلوب هجومي ويستفيد من خبرة مدربه كمحلل فني، ما يزيد من صعوبة المباراة على الأهلي.

وأضاف أن بتروجت، تحت قيادة سيد عيد، يعتمد على الكرات الطولية والهجمات المباشرة، وهو ما قد يشكل ضغطًا على دفاع الزمالك خلال المباراة، مشيرًا إلى أن المواجهتين تتطلبان تركيزًا شديدًا من الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز.

