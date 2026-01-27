ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عدم صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، مشددًا على أن البطولة مستمرة وفقًا للجدول المعتمد.

وأوضح دياب في تصريحات تليفزيونية أن ما يُثار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن الرابطة ملتزمة بالحفاظ على انتظام المسابقة واحترام تعاقداتها مع الأندية والرعاة والجماهير.

التزام الرابطة باستقرار المسابقة

وأشار رئيس الرابطة إلى أن إدارة المسابقة تعمل على تجاوز أي تحديات تنظيمية قد تطرأ خلال الموسم، بالتنسيق الكامل مع اتحاد الكرة والأجهزة المعنية، لضمان خروج الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وأضاف أن الاستقرار الفني والتنظيمي يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل ضغط الأجندة المحلية والدولية.

دعم مطالب الجهاز الفني للمنتخب

وفي سياق متصل، أعلن دياب أن رابطة الأندية تسعى للاستجابة لطلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن منح المنتخب أيامًا إضافية قبل انطلاق معسكر الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

وأكد أن الرابطة تُقدّر أهمية توفير أفضل ظروف الإعداد للمنتخب الوطني، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية في المحافل الدولية.

تنسيق مستمر مع اتحاد الكرة

وأوضح دياب أن الرابطة ستعمل على التنسيق مع اتحاد الكرة والأندية للوصول إلى صيغة توازن بين متطلبات المسابقة المحلية واحتياجات المنتخب، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

وتابع أن أي قرارات سيتم اتخاذها ستكون مبنية على دراسة دقيقة، وبما لا يؤثر سلبًا على سير الدوري أو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

رسالة طمأنة للجماهير

واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة لجماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أن الدوري الممتاز مستمر ولن يتم إلغاؤه، وأن دعم المنتخب الوطني يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف لرفع اسم مصر عاليًا، مع الحفاظ على قوة وتنافسية المسابقة المحلية.



