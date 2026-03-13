المنظمة العربية تجدد إدانتها للعدوان الإيراني على دول الخليج

جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إدانتها للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية والتي قادت لتقويض السلم والأمن على نحو مريع، وأوقعت العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، وتخريب الآلاف من الأعيان المدنية ومنشأت بنى تحتية ومرافق اقتصادية.

وأكدت المنظمة، إنها تشجب التذرع الإيراني باستخداف مصالح أمريكية ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الجاري ضد إيران، وخاصة مع اتساع دائرة الضحايا المدنيين والأضرار المدنية في الدول العربية.

ودعت المنظمة حكومات الدول العربية والإسلامية بالضغط بتدابير عملية على واشنطن لوقف العدوان الجاري، ووقف تقويض السلم والأمن في المنطقة، وما له من تداعيات مريعة على الأوضاع في المنطقة والعالم.