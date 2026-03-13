محامية بالنقض: القانون يكفل للمرأة حقوقها ومن يمنعها من الميراث يعاقب بالحبس

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، أن هناك بعض السيدات لا يُورّثن في بعض المناطق، لكن القانون يكفل للمرأة حقوقها، وقد تم تجريم هذا الأمر، ومن يمنع سيدة من الميراث يعاقب بالحبس.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون جرم هذا التصرف، فالشخص الذي يحتفظ بأوراق من أجل منع سيدة من ميراثها، أو من يستحوذ على ميراث غيره، يُعاقب بالحبس.

ولفتت إلى أن الشخص الذي يحصل على ميراث غيره يعرض نفسه للحبس، وأنه في بعض القضايا لا تحرر السيدة محضرًا ضد شقيقها خوفًا عليه، مشيرة إلى أن بعض الرجال لا يقبلون نقل أرض والدهم إلى عائلة أخرى.