مها أبوبكر: الحوار الوطني خطوة مهمة على الطريق الصحيح..وأعمل على ثلاثة ملفات

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار.

ضم أسماء جديدة للحوار الوطني

وقال "رشوان"، إنه عقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم:

الفنان /أحمد عبد العزيز

الكاتب والمفكر / نبيل عبد الفتاح

الكاتب والسيناريست/ عبد الرحيم كمال

الشاعر/ ابراهيم عبد الفتاح

الكاتب والشاعر / إبراهيم داوود

الباحث الاقتصادي/ صلاح زكي مراد

الناشط السياسي/ ياسر الهواري

الحقوقية الناصرية/ مها أبو بكر

ناشطة المجتمع المدني/ زينب عبد الرحمن

خبير المجتمع المدني/ أحمد عبد القادر

الصحفي/ محمود السقا

الحقوقي / محمد عبد العزيز

خبيرة المجتمع المدني/ رضا شكري

خبير المجتمع المدني/ محمود مرتضى

خبيرة المجتمع المدني/ منى عزت

الصحفي/ مصطفى الكيلاني

وأكدت المحامية والحقوقية الناصرية مها أبو بكر، إن الحوار الوطني خطوة مهمة على الطريق الصحيح للخروج من أي أزمات تواجه الوطن، خاصة وأن الدعوة للحوار جاءت في لحظات تحولات عالمية عصيبة تحيط بنا، والتي تتطلب التفاف القوى والأحزاب والتيارات والكيانات السياسية المختلفة حول الوطن والاجتماع من أجل التشاور، والعودة لحلف 30 يونيو.

وأشارت "أبو بكر" - في تصريحات لـ"صدى البلد" - إلى أنه لا يخفى على أحد أننا نمر بلحظات دقيقة من أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على الجميع، وتقتضي منا الجلوس معنا؛ لبحث كافة التداعيات المترتبة عليها، خاصة داخليا، وتحتاج إلى وضع حلول فورية وعاجلة للخروج منها.

وثمنت الحقوقية الناصرية انضمامها إلى لجان الحوار الوطني، قائلة: "أومن أننا قد نختلف في وجهات نظرنا على اختلاف أفكارنا ومشاربعنا ولكننا لا نختلف أبدا على الوطن، حيث نتفق دائما و أبدا على المصلحة الوطنية".

وتابعت "أبو بكر": "شخصيا سأعمل على تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل والبيئة الحاضنة للقانون والمتعلقة بكل تفاصيل المجتمع وتشكيل الوجدان المصري من ثقافة وفن وإعلام وتربية ودور عبادة"، لافتة: "حزبيا تقدمنا عن الحزب الناصري بقائمة من الأسماء المتميزة في تخصصتها وذلك في كل محاور وملفات الحوار الوطني".

نداء للأحزاب والكيانات السياسية

من جانبه وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني نداء لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية المشاركين في الحوار الوطني، بسرعة إرسال الأسماء المقترح مشاركتها في جلسات لجان الحوار بمحاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأمانة الفنية للحوار موجهة لرئيسها المستشار محمود فوزي.

واوضح المنسق العام، أن سرعة إرسال الأسماء مقترنة باللجان والموضوعات المتفرعة عنها، ستتيح لمجلس الأمناء في اجتماعه المقبل في الأسبوع القادم، أن ينجز ترتيب الأسابيع الأولى من جلسات الحوار، الذي اقترح المجلس في جلسته الأخيرة أن يبدأ يوم الاربعاء 3 مايو.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، واصل يوم الأحد 26 مارس 2023، عقد جلساته الدائمة، حيث اتخذ المجلس بالإجماع مجموعة من القرارات من بينها:

اقتراح بأن يتم بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

كما يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، حيث يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ويستمر كل من مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.