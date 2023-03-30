استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني.. جمال الكشكي يكشف التفاصيل

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني اختصر مسافات كثيرة في ماراثون الحوار الوطني.

وقال الكشكي، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “أاكسترا نيوز”، إن الرئيس السيسي، أكد على عدة رسائل هامة،أهمها أن القيادة السياسية داعمة للحوار الوطني، وأنها متابعة لكل ما تم من اقتراحات تشريعية وهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.



الإشراف القضائي الكامل

وتابع جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني حريص على تأكيد الدستور فى الحفاظ على العملية الإنتخابية برمتها وحقوق الناخب والمنتخب وحق المجتمع والدولة، تم تقديم اقتراح بموافقة مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.