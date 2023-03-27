الكشكي: اجتماع الحوار الوطني تناول قضايا مهمة تؤكد أننا في مرحلة جني الثمار

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إجتماع المجلس بالأمس كان إجتماع مهم ومتواصل أستمر لمدة خمس ساعات، والقضايا التي تناولها قضايا مهمة جدا تؤكد أننا فى مراحل جني الثمار.

وأضاف جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إقتراح مجلس الأمناء بتقديم أول مقترح تشريعي للرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات والإستفتاءات، لانه فى الدستور يوجد المادة 210، والتي تنص على أنه تجري على السنوات العشر التالية بدءا من الدستور الذى صدر فى 18 يناير 2014، وبالتالي العشر سنوات ستنتهي فى 17 يناير 2024، إذا لن يكون هناك إشراف قضائي.

وتابع جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حرص الحوار على تأكيد الدستور فى الحفاظ على العملية الإنتخابية برمتها وحقوق الناخب والمنتخب وحق المجتمع والدولة، تم تقديم إقتراح بموافقة مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات.