درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026| فيديو
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
رياضة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة فريقه أمام وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم للأهلي، الذي يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية محليًا وقاريًا ومحاولة العودة من جديد لصدارة ترتيب الدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ووادي دجلة بشكل حصري، مع تغطية خاصة تبدأ قبل اللقاء من خلال استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

وتقام مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الأخير على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون رد، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو الانتصار الذي منحه صدارة المجموعة الثانية. ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني إلى استثمار هذه الحالة المعنوية لتحقيق فوز جديد في الدوري، يعزز من موقف الفريق في سباق المنافسة على اللقب.

تحضيرات خاصة قبل رحلة تنزانيا

وتكتسب مباراة وادي دجلة أهمية إضافية، كونها تأتي قبل سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويعمل الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين حصد النقاط الثلاث محليًا، وتجهيز العناصر الأساسية بدنيًا وفنيًا للاستحقاق القاري المقبل.

طموحات جماهيرية واستقرار فني

تعقد جماهير الأهلي آمالًا كبيرة على مواصلة الفريق لعروضه القوية، في ظل الاستقرار الفني وتعدد الحلول الهجومية، خاصة مع الرغبة في حسم المباراة مبكرًا وتجنب أي مفاجآت، قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم على المستويين المحلي والأفريقي.

الأهلي النادي الأهلي وادي دجلة الأهلي ووادي دجلة فريق الأهلي

