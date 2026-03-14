عمال مصر يتضامون مع الأشقاء في البحرين ويطلبون وقف التصعيد

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتابع بقلق بالغ التطورات والأحداث التي تشهدها مملكة البحرين الشقيقة؛ في ضوء الرسالة المفتوحة الصادرة عن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والتي استعرضت الآثار الإنسانية والاجتماعية التي طالت العمال والمدنيين نتيجة التصعيد العسكري والتوترات الجارية في المنطقة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له، تضامنه الكامل مع عمال البحرين وشعبها، معربًا عن دعمه للمطالب المشروعة التي طرحها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وفي مقدمتها ضرورة حماية المدنيين والعمال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية أو المنشآت الحيوية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية.

وشدد الاتحاد على أن حماية العمال داخل مواقع العمل والمنشآت الصناعية والخدمية؛ يمثل التزامًا إنسانيًا وقانونيًا يجب احترامه في جميع الظروف، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة للعمال، خاصة خلال أوقات الأزمات والنزاعات، يُعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها معايير العمل الدولية.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع المنظمات النقابية العربية والدولية، والاتحادات العمالية، ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والعمل، إلى التضامن مع عمال البحرين والعمل المشترك من أجل حماية المدنيين والأطفال والعمال من آثار النزاعات، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وصون المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة.

وأكد الاتحاد، أن الحركة النقابية الدولية كانت وستظل صوتًا للعمال ودرعًا لحماية حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مشيرًا إلى أن التضامن النقابي بين عمال العالم يمثل أحد أهم أدوات الدفاع عن السلام والاستقرار وحماية الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

واختتم الاتحاد، بيانه، بالدعاء أن يحفظ الله شعوب المنطقة من ويلات الحروب، وأن يسود الأمن والسلام والاستقرار.