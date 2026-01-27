قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
9 مواجهات حاسمة.. جدول مباريات الأهلي محليًا وإفريقيًا حتى نهاية فبراير

إسلام مقلد

يفتتح النادي الأهلي سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها اليوم 27 يناير بالقاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

مواجهة إفريقية خارج الديار

وبعد أيام قليلة، يحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت 31 يناير، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اختبار صعب خارج الأرض أمام منافس مباشر على التأهل.

عودة سريعة للدوري أمام البنك الأهلي

ويعود المارد الأحمر إلى المنافسات المحلية، عندما يواجه فريق البنك الأهلي يوم الثلاثاء 3 فبراير بالقاهرة، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

اختبار جزائري في دوري الأبطال

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أخرى في دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت 7 فبراير، على الأراضي الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مواجهة مؤجلة أمام الإسماعيلي

وفي الدوري، يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة المؤجلة، على ملعب الإسكندرية، في لقاء جماهيري مرتقب.

ختام دور المجموعات إفريقيًا بالقاهرة

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الملكي المغربي، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، في لقاء يُقام بالقاهرة، وقد يكون حاسمًا في تحديد موقف الفريق من التأهل.

ثلاث مواجهات محلية متتالية

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بثلاث مباريات متتالية، حيث يواجه الجونة يوم 19 فبراير بالقاهرة ضمن الجولة الثامنة عشرة، ثم يلتقي سموحة يوم 23 فبراير بالإسكندرية في الجولة التاسعة عشرة، قبل أن يختتم مبارياته المعلنة بمواجهة زد يوم 28 فبراير بالقاهرة في الجولة العشرين.

ضغط مباريات وانتظار الحسم

ويخوض الأهلي هذه الفترة وسط ضغط كبير في جدول المباريات، بين الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، ما يفرض تحديات فنية وبدنية على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل سعي الفريق للحفاظ على حظوظه في المنافسة على جميع البطولات.

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

دعاء 8 شعبان

دعاء 8 شعبان.. اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا

هل الدعاء مستجاب في ليلة النصف من شعبان؟

هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. الإفتاء توضح الفضائل والأعمال المستحبة

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

هل التسبيحة في شهر شعبان ورمضان خير من ألف بغيره؟

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

