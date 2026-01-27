9 مواجهات حاسمة.. جدول مباريات الأهلي محليًا وإفريقيًا حتى نهاية فبراير

يفتتح النادي الأهلي سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها اليوم 27 يناير بالقاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المراكز المتقدمة.

مواجهة إفريقية خارج الديار

وبعد أيام قليلة، يحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت 31 يناير، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اختبار صعب خارج الأرض أمام منافس مباشر على التأهل.

عودة سريعة للدوري أمام البنك الأهلي

ويعود المارد الأحمر إلى المنافسات المحلية، عندما يواجه فريق البنك الأهلي يوم الثلاثاء 3 فبراير بالقاهرة، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

اختبار جزائري في دوري الأبطال

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أخرى في دوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة القبائل الجزائري، يوم السبت 7 فبراير، على الأراضي الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مواجهة مؤجلة أمام الإسماعيلي

وفي الدوري، يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة المؤجلة، على ملعب الإسكندرية، في لقاء جماهيري مرتقب.

ختام دور المجموعات إفريقيًا بالقاهرة

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة الجيش الملكي المغربي، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، في لقاء يُقام بالقاهرة، وقد يكون حاسمًا في تحديد موقف الفريق من التأهل.

ثلاث مواجهات محلية متتالية

ويواصل الأهلي مشواره في الدوري الممتاز بثلاث مباريات متتالية، حيث يواجه الجونة يوم 19 فبراير بالقاهرة ضمن الجولة الثامنة عشرة، ثم يلتقي سموحة يوم 23 فبراير بالإسكندرية في الجولة التاسعة عشرة، قبل أن يختتم مبارياته المعلنة بمواجهة زد يوم 28 فبراير بالقاهرة في الجولة العشرين.

ضغط مباريات وانتظار الحسم

ويخوض الأهلي هذه الفترة وسط ضغط كبير في جدول المباريات، بين الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا، ما يفرض تحديات فنية وبدنية على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل سعي الفريق للحفاظ على حظوظه في المنافسة على جميع البطولات.