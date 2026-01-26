موعد مباراة الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام، في لقاء ينتظره عشاق المارد الأحمر بشغف كبير، خاصة بعد سلسلة النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.



استعدادات الأهلي لمواجهة وادي دجلة

يخوض الفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب تدريباته الأخيرة اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، ضمن استعداداته المكثفة للمباراة. وتركز التدريبات على الجوانب الفنية والخططية التي سيطبقها الفريق خلال اللقاء، بالإضافة إلى تمارين الإحماء واللياقة البدنية لضمان جاهزية اللاعبين.

وبعد انتهاء المران، سيعلن توروب قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة وادي دجلة، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للقاء، حرصًا على التركيز الكامل وتهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا قبل المباراة المهمة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة

من المتوقع أن يعتمد ييس توروب على التشكيل الأساسي الذي يجمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للمشاركة وإظهار قدراتهم في مواجهة فريق وادي دجلة. ويحرص الجهاز الفني على تجهيز خطة محكمة لتعزيز الأداء الهجومي، واستغلال نقاط القوة في صفوف الخصم لتحقيق النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الدوري.

القنوات الناقلة والاستوديو التحليلي

ستنقل قناة «أون سبورت» المباراة مباشرة، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية، لمناقشة آخر استعدادات الفريقين .



