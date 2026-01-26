الشناوي يرفض مناقشة أي عروض للرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تمسك محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بالبقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء وعدم مناقشة أي عروض للرحيل أو الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق أضا، في تصريحات خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "محمد الشناوي رفض فكرة مناقشة أي عرض للرحيل أو الإعارة لمدة 6 أشهر".

وأضاف: "الحارس أكد للمقربين منه أنه ملتزم بالاستمرار مع الفريق، وسيكون هناك تناوب في المشاركة مع شوبير وفقًا للاتفاق مع الجهاز الفني".

وأتم الإعلامي: "الشناوي مستقر على البقاء في الأهلي، خصوصًا أن نسبة مشاركته ستمنحه الأفضلية في اللحاق بكأس العالم مع شوبير، وهو ما يجعله يفضل عدم المغامرة في هذا التوقيت".

https://www.youtube.com/watch?v=8IGxwOT4anY