لماذا طالبت جماهير الأهلي بالاستعانة بشوبير بدلا من الشناوي؟..فيديو

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة بالأمس أمام يانج أفريكانز ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن المارد الأحمر بجاهزيته تمكن من حسم اللقاء.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة الأمس شهدت تجارب لبعض الصفقات الجديدة، متمنيا لها التوفيق داخل أسوار القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير حارس ولد بطل وهذا أمر يفرح، ويمتلك الثقة في نفسه، والجماهير طالبت الدفع به بدلا من الشناوي الذي يعاني من حالة من الاهتزاز في مستواه مؤخرًا ويحتاج وقفة مع نفسه.

وأردف الناقد الرياضي محمد عصام، أن محمد شيحة حارس الأهلي ظهر بمستوى جيد في كأس الرابطة ويجب على المدرب الاستعانة به مع مصطفى شوبير إلى جانب عدم التخلي عن خبرة الشناوي.

