غيابات عديدة في صفوف بيراميدز أمام نهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم "السبت" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن بيراميدز اليوم عدد من الاعبين أبرزهم، محمد حمدى لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا، ورمضان صبحى لحبسه على ذمة إحدى القضايا بجانب إيقافه بسبب قضية المنشطات.

وتنطلق المباراة اليوم "السبت" فى تمام الساعه التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ملعب البلدي بركان، معقل نهضة البركان.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر نهضة بركان المجموعة متساويا في النقاط لكن يتفوق المغربي بفارق الأهداف.