يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى، غدا "الاحد"، في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك والمصري البورسعيدى غدا الاحد فى تمام الساعه التاسعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة فى الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر قنوات beIN SPORTS