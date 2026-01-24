قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
رياضة

موعد مباراة مصر وأوغندا فى أمم أفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني خافيير باسكوال، مواجهة حاسمة من حيث الترتيب أمام منتخب أوغندا، في الواحدة ظهر اليوم السبت، ضمن ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري.

ويدخل الفراعنة اللقاء بعدما ضمنوا رسميًا التأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، ليؤكد المنتخب مبكرًا جديته في المنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقناة الناقلة

مباراة مصر وأوغندا تقام في الواحدة ظهر اليوم، السبت، وتنقل المباراة على شاشة قناة أون سبورت.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بقوة، بعدما تفوق على منتخب الجابون في مباراة الافتتاح بنتيجة 36-25، قبل أن يواصل عروضه القوية بالفوز على منتخب أنجولا بنتيجة كبيرة 41-28، في لقاء شهد سيطرة كاملة من جانب المنتخب الوطني على مجريات اللعب.

الانتصاران وضعا المنتخب في صدارة مجموعته ومنحا الجهاز الفني فرصة التعامل مع لقاء أوغندا بمرونة أكبر، سواء من حيث إراحة بعض العناصر أو تجربة بدائل قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.

وشهدت مباريات المنتخب حتى الآن تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم يحيى خالد، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأنجولا، إلى جانب الأداء المميز لكل من أكرم يسري ومحمد أوكا، الذين قدموا مستويات قوية سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

ويعكس هذا التنوع في التألق الجماعي الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المنتخب، وقدرته على الاعتماد على أكثر من حل داخل أرض الملعب.

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم:
محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز جدو، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة الأداء التصاعدي خلال الأدوار المقبلة، في إطار سعي المنتخب للحفاظ على الهيمنة القارية وحصد اللقب الأفريقي.

 S-Class موديل 2027
سوق السيارات
تسلا
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
