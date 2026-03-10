لاشين: مجتبى لا تتوافر فيه كل الشروط ولا المؤهلات ليكون المرشد بإيران

قال الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، إن 88 عضو اختار مجتى ليكون خليفة لـ خامئني، مضيفا أن لا تتوافر فيه كل الشروط ولا المؤهلات ليكون المرشد.



وأضاف الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم، أن مجتبى خامئني رجل دين أصولي متشدد، متابعا أن مجتبى أفكارة متشددة ومن الحرس الثوري وهو المسئول عن اقتصاد الظل.

وتابع الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، أن حتى الأن لم يظهر مجتبى خامئني للرأي العام، مشيرا إلى أن المظاهرات المنتشرة في شوارع إيران جزء من مبايعة مجتبى خامئني.

