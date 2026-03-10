جمال سليمان : السودان يستطيع إطعام نصف العالم .. الآن غارق في الحروب

قال الفنان جمال سليمان، إن المخاوف من الضربة الإيرانية وخفض قيمة الدولار دفعت الناس إلى لجوء شديد نحو الذهب، مشيرًا إلى أن هذا اللجوء ما زال مستمرًا حتى الآن، متسائلًا: "ما الذي خفض سعر الذهب فعليًا؟ هل تسعر الأسواق العالمية بالفعل وفق قوانين العرض والطلب؟ أم هناك قوى معينة تتحكم في الأسعار؟".

وأشار "سليمان"، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إلى أن ثروات الأرض الزراعية وغير الزراعية تُستغل بشكل يسيطر عليه قوى محددة، قائلًا: "السودان هي الدولة التي تستطيع إطعام ربع الكرة الأرضية، الحقيقة أنها غارقة في الحروب والأزمات منذ سنوات، نتيجة انقلابات وأنظمة سياسية فاشلة وفساد".

وتابع: "السودان ليست كما يتمنّاها أهلها، نتمناها نحن كأشقائهم"، موضحة أن هذه الأحداث لا تخرج عن إطار المؤامرة، مشددًا على ضرورة أن يتعلم الفرد كيفية مواجهة هذه المؤامرات أو تقليل آثارها، قائلًا: "كمواطن سوري، عندما تواجهني مؤامرة، علي أن أعرف كيف اتخطى هذه المؤامرة، أو إذا لم أستطع الانتصار عليها، على الأقل أُخفف من ثمنها".