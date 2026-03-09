جمال سليمان: الحكم باسم الدين يخلق مشكلات في إدارة المدن

أكد الفنان جمال سليمان، أن المشكلة الحقيقية تظهر عندما يتحدث السياسي باسم الدين، مشددًا على أن هذا يخلق صعوبة في النقاش والحوار، قائلًا: «المهم أن يكون الشخص الذي يحكم في الحي أو المدينة على دراية كاملة بالبنية التحتية، والأمن، والمواصلات، والاتصالات، وكل الأمور وكل التفاصيل العملية والحركة والسياسة والإدارة بشكل كبير، بغض النظر عن ديانته».

وأشار جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، إلى أن الدين له مكانه في حياة الإنسان الخاصة، مضيفًا: «عندما أصلي، أذهب إلى الإمام الذي أصلي خلفه، وأحترم صلاته ونزاهته، وما يقوله في خطبة الجمعة، فهذا شأنه، وشأن الحكم السياسي شأن آخر».

وأوضح جمال سليمان أن الفصل بين الدين والسياسة أمر ضروري لضمان إدارة فعالة وواقعية للشؤون اليومية للمواطنين، بعيدًا عن الخطابات الدينية التي قد تعقد عملية الحكم، مؤكدًا أن السياسة أحيانًا تفرض وجودها بما قد يتناقض مع بعض التفسيرات الدينية أو الرؤى الفقهية.